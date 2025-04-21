Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
419,52
Економія при броні: -56,52 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
В містах поряд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
109.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Економія при броні: -149,26 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Державності, 24-Ж
174.2 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
174.5 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Слободянюка Руслана, 130-А
177.5 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
419,52
Економія при броні: -96,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Слободянюка Руслана, 132-В
177.5 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
524,40
Економія при броні: -201,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиргород, перех. Соборности / Поповкина, 110/33
208.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
524,40
Економія при броні: -80,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
234.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 34
234.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
234.2 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 12
235.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 7
235.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинопіль, вул. Соборна, 47
236.2 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Захисників України, 2-А
237.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Соборна, 20
237.2 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Соборна, 24
237.2 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Захисників України, 5
237.3 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
241.3 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
241.4 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн