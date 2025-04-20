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Аргітат (Argitat)
Аргітат (Argitat)
Львів
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Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 3
207.4 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
524,40
Економія при броні:
-161,40 грн
363,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
474.5 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
419,52
Економія при броні:
-83,42 грн
336,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
474.7 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Економія при броні:
-135,86 грн
336,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 12-Б
475.2 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Економія при броні:
-135,86 грн
336,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Захисників України, 5
495.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Соборна, 24
495.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Соборна, 20
495.2 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Захисників України, 2-А
495.2 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лисянка, пл. Миру, 8-А
495.5 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 26
508.4 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
508.6 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинопіль, вул. Соборна, 47
512.6 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
515.6 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
515.6 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 30-А
523.3 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
523.3 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
523.4 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
535.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 3-А
535.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 117
538.3 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 18:00
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