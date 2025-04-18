Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
9.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
419,52
Економія при броні: -83,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
9.9 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Економія при броні: -135,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 12-Б
10.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Економія при броні: -135,86 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
103.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 3-А
103.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
126.2 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 30-А
126.3 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
126.4 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Драбів, вул. Центральна, 26
127.8 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Драбів, вул. Центральна, 30
127.9 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Мошни, вул. Спасо-Преображенська, 58
134.2 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лисянка, пл. Миру, 8-А
135.6 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-Г
138.5 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-Г
138.6 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96
138.6 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-А
138.8 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Д
138.9 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 169
139.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 167
139.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Пирятин, вул. Соборна, 16
143.5 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн