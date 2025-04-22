Київ
Аргітат (Argitat)

Аргітат (Argitat)

Чернігів (адресу не вказано)
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Економія при броні: -135,86 грн
336,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
131.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
419,52
Економія при броні: -83,42 грн
336,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 12-Б
131.4 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Економія при броні: -135,86 грн
336,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пирятин, пл. Героїв Майдану, 7/10
163.7 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пирятин, вул. Соборна, 16
163.8 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Пирятин, вул. Соборна, 25
163.9 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Пирятин, вул. Європейська, 152-Б
165.8 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Гребінка, вул. Магістральна, 102
173.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
173.6 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чорнухи, вул. Мележика, 2
178.8 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Драбів, вул. Центральна, 26
180.7 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Драбів, вул. Центральна, 30
180.9 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4
187.8 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лохвиця, вул. Героїв України, 22-А
188.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лохвиця, вул. Сенчанська, 1
188.2 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
194.3 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 3-А
194.4 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
203.7 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
203.7 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лубни, просп. Володимирський, 4/3
204.4 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
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