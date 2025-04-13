Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації овуляції та впливають на якість ооцитів.

Клозитол (Clositol)

Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Ціни в Київ
від 649,60 грн
В 1 аптеці
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Характеристики
Виробник
Італійські дієтичні добавки
Форма випуску
Порошок для перорального застосування
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки