Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації овуляції та впливають на якість ооцитів.
Клозитол (Clositol)
Ціни в
Київ
від
649,60
грн
В 1 аптеці
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Характеристики
Виробник
Італійські дієтичні добавки
Форма випуску
Порошок для перорального застосування
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
10.7 Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації овуляції та впливають на якість ооцитів.
Ціни в
Київ
від
649,60
грн
В 1 аптеці
Знайти в аптеках
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