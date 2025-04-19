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Клозитол (Clositol)
Клозитол (Clositol)
Одеса
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
920,00
Економія при броні:
-116,00 грн
804,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
920,00
Економія при броні:
-118,00 грн
802,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
261.0 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні:
-65,10 грн
714,90
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
574,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
344.3 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
702,00
Економія при броні:
-0,10 грн
701,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 52
348.3 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні:
-65,10 грн
714,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
348.9 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
778,30
Економія при броні:
-63,40 грн
714,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Біла Церква, просп. Незалежності, 70
368.8 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні:
-21,70 грн
758,30
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
369.0 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні:
-21,70 грн
758,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 1
370.3 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні:
-21,70 грн
758,30
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
371.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
644,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
920,00
Економія при броні:
-118,00 грн
802,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
386.7 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
710,60
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
387.1 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
710,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
389.3 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
710,60
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 13
392.0 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
363,48
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 4
393.0 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні:
-65,10 грн
714,90
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
393.2 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
920,00
Економія при броні:
-252,00 грн
668,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
393.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
710,60
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
393.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
710,60
грн
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