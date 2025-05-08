Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
774,00
Економія при броні: -39,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 52
5.2 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -45,60 грн
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 5/3
109.4 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
109.9 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -46,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -46,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 50
111.1 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
111.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
111.6 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Соборна, 19
111.7 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -46,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 21
111.7 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
1041,81
Економія при броні: -60,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
111.8 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -46,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
111.8 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
1038,85
Економія при броні: -57,78 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 82
112.0 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -46,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Інститутська, 4
112.4 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -46,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 7
112.8 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -46,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Інститутська, 21/2
113.3 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1
113.4 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 1
132.2 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -15,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
134.8 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -15,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 70
135.2 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -15,20 грн