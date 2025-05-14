Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
880,00
Економія при броні: -120,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -32,60 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
900,00
Економія при броні: -126,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
880,00
Економія при броні: -120,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
129.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
702,00
Економія при броні: -22,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
130.1 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
702,00
Економія при броні: -22,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
133.4 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
135.9 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
880,00
Економія при броні: -112,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
136.7 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
136.7 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
704,27
Економія при броні: -35,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Дніпро, пл. Старомостова, 1
136.7 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
702,00
Економія при броні: -22,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
137.9 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
702,00
Економія при броні: -22,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
140.2 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
702,00
Економія при броні: -22,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
142.2 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
702,33
Економія при броні: -33,25 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
196.6 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
702,00
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 70
314.6 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
315.1 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -10,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 1
318.2 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -10,90 грн