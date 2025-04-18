Київ (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -55,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -53,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -53,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -53,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -55,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
5.2 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -53,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
5.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -55,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
5.6 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -53,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
5.8 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -55,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
5.9 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -55,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
6.9 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -53,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
7.4 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -53,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 19
7.4 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -55,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 8
7.7 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -53,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
8.1 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -55,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -53,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 2
8.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -55,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Вишгородська, 44
8.7 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -55,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
8.8 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -53,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -55,30 грн