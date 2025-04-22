Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
920,00
Економія при броні: -252,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
5.6 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
6.3 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
7.9 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -69,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
8.8 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
8.8 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
10.1 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
920,00
Економія при броні: -118,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
129.3 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -65,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
134.8 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
920,00
Економія при броні: -118,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
199.6 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
920,00
Економія при броні: -116,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
236.1 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
238.4 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
702,00
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Петлюри Симона, 22
377.6 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
378.4 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -57,20 грн