Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
989,20
Економія при броні: -64,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
972,40
Економія при броні: -42,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
1060,70
Економія при броні: -65,70 грн
В містах поряд
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
63.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
63.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
965,39
Економія при броні: -35,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
63.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
70,20
Економія при броні: -0,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Шевченка, 16-А
91.0 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -65,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 1/22
92.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
970,34
Економія при броні: -40,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 5
94.0 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -65,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Шевченка Тараса, 2-А
100.4 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Шкільна, 3
100.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
113.1 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Тичини Павла, 1
113.3 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 48
114.1 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
663,00
Економія при броні: -0,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 50
114.1 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
114.2 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
980,53
Економія при броні: -50,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 28
114.9 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
691,20
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 158
115.1 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
966,98
Економія при броні: -36,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
115.9 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -55,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Мазепи, 28
116.0 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
979,69
Економія при броні: -49,36 грн