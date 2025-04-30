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Клозитол (Clositol)
Клозитол (Clositol)
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
185.2 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
669,08
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
185.4 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
702,00
Економія при броні:
-19,60 грн
682,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
188.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
702,00
Економія при броні:
-19,60 грн
682,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
190.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
702,00
Економія при броні:
-19,60 грн
682,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
190.6 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
702,00
Економія при броні:
-19,60 грн
682,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
190.7 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні:
-97,60 грн
682,40
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
669,08
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
702,00
Економія при броні:
-19,60 грн
682,40
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
880,00
Економія при броні:
-212,00 грн
668,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
194.4 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
702,00
Економія при броні:
-19,60 грн
682,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
195.6 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
702,00
Економія при броні:
-19,60 грн
682,40
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
880,00
Економія при броні:
-120,00 грн
760,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
198.3 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
702,00
Економія при броні:
-19,60 грн
682,40
грн
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Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
251.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
880,00
Економія при броні:
-98,00 грн
782,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
574,00
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
307.3 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
702,00
Економія при броні:
-19,60 грн
682,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
308.6 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні:
-97,60 грн
682,40
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
313.9 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
880,00
Економія при броні:
-120,00 грн
760,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
332.9 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
900,00
Економія при броні:
-126,00 грн
774,00
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Петлюри Симона, 22
391.4 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні:
-0,10 грн
779,90
грн
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