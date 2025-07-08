Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
900,00
Економія при броні: -92,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
22.9 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
860,00
Економія при броні: -106,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
61.3 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -125,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
69.2 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -125,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
880,00
Економія при броні: -116,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
70.3 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
820,00
Економія при броні: -104,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
131.9 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -71,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
940,00
Економія при броні: -100,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
980,00
Економія при броні: -112,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
286.4 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Момота Генерала, 1
292.0 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -71,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
378.7 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
860,00
Економія при броні: -104,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 70
424.4 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -71,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
424.9 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -71,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 1
428.3 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -71,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
433.5 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -71,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
433.7 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
840,00
Економія при броні: -126,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 38
433.8 км
Клозитол порошок для перорального застосування пакетик №20
Італійські дієтичні добавки
780,00
Економія при броні: -71,60 грн