L-карнітин (левокарнітин) є вітаміноподібною речовиною, яка в природних умовах синтезується в печінці, нирках і мозковій тканині з амінокислот лізину та метіоніну, в плазмі крові знаходиться у вільній формі та у формі ефірів. L–карнітин є головним кофактором обміну жирних кислот у серці, печінці та скелетних м’язах, відіграє роль єдиного переносника довголанцюжкових жирних кислот у мітохондрії, де відбувається їх бета-окиснення з наступним утворенням АТФ. В умовах нормального кисневого забезпечення він переводить метаболізм клітин на окиснення жирних кислот як найбільш енергоємного субстрату, а в умовах гіпоксії L–карнітин виводить токсичні метаболіти жирних кислот з мітохондрій, переводячи метаболізм клітини на окиснення глюкози, проявляючи таким чином антигіпоксичну і антитоксичну властивості. Левокарнітин та споріднені речовини можуть регулювати імунні схеми, а їх вплив на функції імунних клітин ґрунтується на залежному від нього виробленні енергії з жирних кислот.

L–карнітин сприяє підтримці нормального енергетичного обміну речовин у клітинах м’язів, поліпшенню відновлення м’язів після навантажень, допомагає підтримувати оптимальний розвиток рухових функцій. L–карнітин і його ефіри не тільки беруть участь в енергетичному обміні клітин м’язів серця завдяки перенесенню довголанцюжкових жирних кислот з цитоплазми в мітохондрії, але й виявляють інші життєво важливі властивості. Вони проявляють антиоксидантну і протизапальну активність на різних рівнях. Встановлено, що L–карнітин є прямим антиоксидантом і виводить вже утворені радикали кисню, а також пригнічує генерацію радикалів, сприяє виведенню з цитоплазми метаболітів і токсичних речовин, покращує метаболічні процеси, прискорює ріст, спричиняє збільшення м’язової маси, сприяє нормалізації основного обміну, зменшує ознаки фізичного і психічного перенапруження, проявляє нейро-, гепато– та кардіопротекторну властивості, стимулює клітинний імунітет, підвищує концентрацію уваги.

Особлива увага приділяється здатності L–карнітину виступати в якості активного чинника, що впливає на транскрипцію генів, які контролюють виживання клітин в умовах оксидативного стресу і запалення.

L-лізин — незамінна амінокислота — є необхідним будівельним блоком для всіх білків в організмі людини, бере участь у всіх процесах асиміляції та росту, сприяє осифікації та росту кісткової тканини, стимулює мітоз клітин, покращує овогенез і сперматогенез, виявляє пряму противірусну дію на віруси простого герпесу. L–лізин відіграє важливу роль в абсорбції кальцію, нарощуванні м’язової маси, відновленні після хірургічних втручань або спортивних травм, а також виробленні організмом гормонів, ферментів і антитіл. Причиною розвитку лізин-дефіциту можуть бути регулярні стреси, які спричиняють швидше «витрачання» лізину. Якщо стресова ситуація повторюється досить часто протягом короткого періоду часу, організм не встигає поповнити запаси розтраченої амінокислоти. Наслідком нестачі L–лізину вважають анемію, схильність до вірусних захворювань, проблеми з функціонуванням чоловічої статевої системи, порушення менструального циклу у жінок, втрату волосся, почервоніння очей (з’являється судинна сітка на оболонці очей).

Соєвий лецитин містить фосфатидилхолін — фосфоліпід, який є активним інгредієнтом дієтичної добавки. Фосфоліпіди мають особливе значення у фізіології нервової, гепатобіліарної, серцево-судинної системи — вони є будівельним матеріалом усіх клітинних мембран. Під дією різних факторів (інфекцій, гіпоксії, гіпертермії, інтоксикації та ін.) знижується рівень фосфоліпідів. Пошкодження фосфоліпідного компонента мембран клітин запускає активацію фосфоліпаз і перекисного окислення ліпідів, у результаті чого виникає каскад біохімічних аномалій. Один з основних механізмів дії фосфатидилхоліну — відновлення структури мембран клітин печінки, головного мозку, серця, які приблизно на 75% (мембрани мітохондрій — на 92%) складаються з фосфоліпідів. Фосфоліпіди підтримують нормальну плинність і репарацію мембран, проявляють антиоксидантні властивості, захищають мітохондріальні і мікросомальні ферменти печінки від пошкодження, сприяють її нормальному функціонуванню. Крім того, фосфатидилхолін сприяє підтримці нормальної концентрації холестерину і ліпідів у крові, допомагає здоровому функціонуванню серця.

Бурштинова кислота є нормальним проміжним метаболітом і складовою частиною циклу Кребса. Перетворення бурштинової кислоти в організмі пов’язане з продукцією енергії, необхідної для забезпечення життєдіяльності. При зростанні навантаження на будь–яку з систем організму підтримка її роботи забезпечується переважно за рахунок окислення бурштинової кислоти. Потужність системи енергопродукції, що використовує бурштинову кислоту, в сотні разів перевершує всі інші системи енергоутворення організму. Саме це і забезпечує широкий діапазон неспецифічного оздоровчого впливу бурштинової кислоти і її солей. Крім того, бурштинова кислота володіє і такими властивостями, як ангіопротекторна і противірусна. В основі оздоровчої дії бурштинової кислоти і її сполук лежить модифікуючий вплив на процеси тканинного метаболізму — клітинне дихання, іонний транспорт, синтез білків, при цьому амплітуда і спрямованість модифікацій залежать від вихідного функціонального стану тканин, а її кінцевий результат виражається в оптимізації параметрів їх функціонування.

Вітамін В 1 також бере участь у численних функціях організму, у тому числі: функціонуванні нервової системи і м’язів, надходженні електролітів у нервові і м’язові клітини і виведенні з них через іонні канали; численних ферментативних процесах через кофермент тіамінпірофосфат, вуглеводному обміні і продукції соляної кислоти, яка є необхідною для нормального травлення.

Вітамін В 6 також сприяє регуляції гормональної активності, бере участь у метаболізмі білків та глікогену. В організмі людини вітамін B 6 синтезуватися не може, отже, його необхідно отримувати в складі раціону, оскільки його похідний кофермент відіграє життєво важливу роль у функціонуванні приблизно 100 ферментів, які каталізують важливі хімічні реакції в організмі людини.

Вітамін B 12 діє в тісному партнерстві з іншими вітамінами в синтезі складових для синтезу ДНК і РНК, а також у синтезі молекул, важливих для підтримання цілісності геному. Він є також необхідним для підтримання цілісності нервової системи і для синтезу молекул, які беруть участь у біосинтезі жирних кислот і виробництві енергії.

Вітаміни В 1 , В 6 і В 12 сприяють нормальному енергетичному метаболізму, роботі серця, нервової системи та нормальній психічній діяльності.

Вітамін В 6 і вітамін В 12 сприяють нормальній роботі імунної системи, зниженню втоми та підвищеної втомлюваності, утворенню червоних кров’яних тілець.

Рекомендована щоденна порція містить:



Активні інгредієнти: Вміст у 2 капсулах L–карнітин 250,0 мг (mg) L–лізин 150,0 мг (mg) Соєвий лецитин 60,0 мг (mg) Бурштинова кислота 60,0 мг (mg) Вітамін В 6 5,4 мг (mg) Вітамін В 1 3,9 мг (mg) Вітамін В 12 9,0 мкг (µg)