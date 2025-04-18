Кардонат Макс (Cardonat max)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 760 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
582,60
Економія при броні: -96,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
525,00
Економія при броні: -40,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
529,85
Економія при броні: -95,97 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
610,80
Економія при броні: -158,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
535,21
Економія при броні: -65,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
548,60
Економія при броні: -62,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна