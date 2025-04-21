Кардонат Макс (Cardonat max)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -83,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
525,95
Економія при броні: -86,98 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
506,00
Економія при броні: -82,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
526,15
Економія при броні: -56,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
522,45
Економія при броні: -104,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
515,00
Економія при броні: -89,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
524,50
Економія при броні: -98,84 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -83,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
535,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
535,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
535,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
535,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
565,98
Економія при броні: -96,91 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
544,10
Економія при броні: -70,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
533,80
Економія при броні: -64,24 грн