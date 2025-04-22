Кардонат Макс (Cardonat max)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -78,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
530,00
Економія при броні: -51,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -78,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
521,85
Економія при броні: -93,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
540,60
Економія при броні: -62,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
553,14
Економія при броні: -82,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -78,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
526,20
Економія при броні: -87,65 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -78,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
527,45
Економія при броні: -98,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
527,99
Економія при броні: -89,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
520,10
Економія при броні: -41,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
530,35
Економія при броні: -92,23 грн