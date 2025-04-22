Київ
Кардонат Макс (Cardonat max)

Кардонат Макс (Cardonat max)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 90 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -78,40 грн
478,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
440,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
440,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
530,00
Економія при броні: -51,80 грн
478,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -78,40 грн
478,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
521,85
Економія при броні: -93,25 грн
428,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
540,60
Економія при броні: -62,40 грн
478,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
488,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
553,14
Економія при броні: -82,77 грн
470,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
423,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -78,40 грн
478,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
430,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
526,20
Економія при броні: -87,65 грн
438,55 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -78,40 грн
478,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
421,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
527,45
Економія при броні: -98,35 грн
429,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
440,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
527,99
Економія при броні: -89,44 грн
438,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
520,10
Економія при броні: -41,90 грн
478,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
530,35
Економія при броні: -92,23 грн
438,12 грн
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