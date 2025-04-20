Кардонат Макс (Cardonat max)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
544,00
Економія при броні: -94,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
533,10
Економія при броні: -55,26 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
498,12
Економія при броні: -28,46 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -85,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
506,00
Економія при броні: -87,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
506,00
Економія при броні: -87,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
527,90
Економія при броні: -56,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
521,70
Економія при броні: -23,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -85,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
517,70
Економія при броні: -47,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
538,32
Економія при броні: -62,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
540,61
Економія при броні: -87,79 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
535,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
515,75
Економія при броні: -87,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
517,00
Економія при броні: -79,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
542,44
Економія при броні: -86,24 грн