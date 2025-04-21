Кардонат Макс (Cardonat max)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
535,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
544,10
Економія при броні: -70,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
527,95
Економія при броні: -58,79 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
538,60
Економія при броні: -64,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
518,65
Економія при броні: -85,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
519,70
Економія при броні: -86,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -82,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -82,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
535,40 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
526,00
Економія при броні: -56,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
529,30
Економія при броні: -95,14 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
535,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -82,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
534,40
Економія при броні: -65,08 грн