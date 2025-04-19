Кардонат Макс (Cardonat max)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 257 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
521,20
Економія при броні: -64,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
530,50
Економія при броні: -74,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
539,79
Економія при броні: -54,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
530,00
Економія при броні: -55,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -81,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
534,00
Економія при броні: -95,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
528,05
Економія при броні: -81,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -81,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
536,13
Економія при броні: -80,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
528,55
Економія при броні: -89,87 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
525,90
Економія при броні: -87,41 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
526,40
Економія при броні: -88,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
534,35
Економія при броні: -96,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
524,68
Економія при броні: -47,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
518,40
Економія при броні: -79,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
523,75
Економія при броні: -85,26 грн