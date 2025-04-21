Кардонат Макс (Cardonat max)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
535,62
Економія при броні: -69,43 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
543,30
Економія при броні: -59,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
525,10
Економія при броні: -93,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -73,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
548,60
Економія при броні: -65,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
543,30
Економія при броні: -59,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
529,46
Економія при броні: -71,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
517,45
Економія при броні: -85,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -73,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
530,00
Економія при броні: -46,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
533,53
Економія при броні: -66,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
530,79
Економія при броні: -83,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
556,60
Економія при броні: -73,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Кардонат Макс капсули №20
Сперко Україна
522,15
Економія при броні: -68,38 грн