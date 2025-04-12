спосіб вживання та дози: вживати дорослим по 1 саше на добу, за 15–30 хв до сну. Вміст одного саше розчинити у ½ склянки питної води кімнатної температури, розмішати до повного розчинення гранул та випити.

Термін споживання: до 14 днів, в подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. При зміні часових поясів рекомендовано вживати коротким курсом, за потреби, до нормалізації сну.

Застереження при споживанні: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, період годування грудьми, діти віком до 18 років, пацієнти з аутоімунними захворюваннями та лейкозом.

Перед вживанням добавки дієтичної рекомендована консультація лікаря.

В складі дієтичної добавки містяться підсолоджувачі сукралоза та сорбітол.

Не використовувати під час керування автомобілем та при роботі з точними механізмами.

Не перевищувати зазначену рекомендовану добову дозу.

Не використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.

Не є лікарським засобом.