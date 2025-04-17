МелаМаг-B6 гранули (MelaMag-B6 granules)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 467 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
207,60
Економія при броні: -53,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
251,16
Економія при броні: -9,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
262,13
Економія при броні: -30,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"