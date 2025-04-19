МелаМаг-B6 гранули (MelaMag-B6 granules)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,75
Економія при броні: -35,35 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Економія при броні: -43,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Економія при броні: -43,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
234,57
Економія при броні: -29,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
264,90
Економія при броні: -56,51 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Економія при броні: -43,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,30
Економія при броні: -38,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Економія при броні: -43,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Економія при броні: -43,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
234,98
Економія при броні: -37,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Економія при броні: -43,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
190,13
Економія при броні: -28,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,50
Економія при броні: -38,40 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Економія при броні: -43,10 грн