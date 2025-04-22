МелаМаг-B6 гранули (MelaMag-B6 granules)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,30
Економія при броні: -32,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,50
Економія при броні: -32,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,11
Економія при броні: -15,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Економія при броні: -37,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
175,60
Економія при броні: -30,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Економія при броні: -37,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
260,29
Економія при броні: -36,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
236,02
Економія при броні: -42,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
252,84
Економія при броні: -60,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн