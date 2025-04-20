МелаМаг-B6 гранули (MelaMag-B6 granules)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
255,61
Економія при броні: -61,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
240,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
255,71
Економія при броні: -12,97 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
233,01
Економія при броні: -38,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
259,56
Економія при броні: -42,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,40
Економія при броні: -37,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
232,43
Економія при броні: -15,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
238,05
Економія при броні: -59,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,19
Економія при броні: -19,04 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
240,98
Економія при броні: -62,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
235,91
Економія при броні: -57,76 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
238,07
Економія при броні: -20,52 грн