МелаМаг-B6 гранули (MelaMag-B6 granules)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
240,00
Економія при броні: -38,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,40
Економія при броні: -37,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
230,14
Економія при броні: -9,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
230,98
Економія при броні: -48,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
237,50
Економія при броні: -20,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
240,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн