МелаМаг-B6 гранули (MelaMag-B6 granules)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,30
Економія при броні: -34,54 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
267,37
Економія при броні: -48,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
257,08
Економія при броні: -14,67 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
258,20
Економія при броні: -42,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,34
Економія при броні: -5,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
265,43
Економія при броні: -49,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
234,55
Економія при броні: -14,17 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
231,21
Економія при броні: -10,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
233,30
Економія при броні: -10,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
233,50
Економія при броні: -10,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
МелаМаг-B6 гранули саше 2.3 г №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
243,80 грн