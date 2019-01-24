Бронхипрет® сироп (Bronchipret® syrup) (559197) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Бронхипрет сироп інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Рослинні компоненти, що входять до складу лікарського засобу, мають секретолітичні, спазмолітичні та частково протимікробні властивості.
Ефірні олії та флавоноїди трави чебрецю чинять бронхоспазмолітичну і секретолітичну дію. Сапоніни з листя плюща також спричиняють секретолітичний ефект. Крім того, препарати з листя плюща виявляють спазмолітичну дію на гладку мускулатуру і значно зменшують бронхоконстрикцію. Також був підтверджений антибактеріальний ефект препарату, зумовлений тимоловим компонентом ефірної олії з трави чебрецю.
Фармакокінетика. Сапоніни плюща мають досить низький показник резорбції. Тимоловий компонент ефірної олії трави чебрецю виділяється переважно легенями. Флавоноїди (наприклад, апігенін, лютеолін) трави чебрецю розщеплюються кишковою флорою та добре всмоктуються в кров і виділяються або у незміненому вигляді, або у вигляді метаболітів, головним чином нирками.
Показання Бронхипрет сироп
лікування гострого бронхіту та запальних захворювань дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем з утворенням в’язкого мокротиння.
Застосування Бронхипрет сироп
Бронхипрет сироп приймати за допомогою мірного ковпачка 3 рази на добу у дозах, наведених у таблиці, відповідно до віку:
|Вік, років
|Дозування у мл (3 рази на добу)
|Добова доза, мл
|2–5
|3,2
|9,6
|6–11
|4,3
|12,9
|≥12
|5,4
|16,2
Нерозведений сироп рекомендується запивати невеликою кількістю рідини (переважно водою), для дітей віком до 6 років разову дозу сиропу треба розвести в 1 столовій ложці рідини. Під час зберігання можливе помутніння або випадання осаду ‒ це не впливає на ефективність препарату. Перед вживанням сироп слід збовтувати.
Бронхипрет у формі сиропу можливо приймати разом з їжею і напоями або незалежно від їжі. Якщо у пацієнта чутливий шлунок, Бронхипрет у формі сиропу слід приймати після їди.
Протипоказання
підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів препарату, а також до інших лікарських рослин родини губоцвітих або аралієвих, до пилку берези, полину та селери; дитячий вік до 2 років через ризик погіршення дихальних симптомів. Бронхипрет сироп не слід приймати хворим зі спадковою непереносимістю фруктози.
Побічна дія
нечасто виникають шлунково-кишкові розлади, включаючи спазми, нудоту, блювання, діарею. У поодиноких випадках можливі реакції гіперчутливості, включаючи утруднення дихання, шкірні висипи, купероз, свербіж, алергічний дерматит, кропив’янку, набряк обличчя, рота та/або глотки.
При перших ознаках будь-якої побічної реакції слід припинити застосування лікарського засобу і звернутися до лікаря.
Особливості застосування
якщо симптоми зберігаються більше 1 тиж або посилюються під час застосування, якщо виникає утруднення дихання, лихоманка, виділення гнійного або кров’янистого мокротиння, хворому слід звернутися до лікаря.
Через вміст етанолу 7% (об./об.) слід з обережністю застосовувати лікарський засіб пацієнтам з груп ризику, а саме із захворюваннями печінки або епілепсією, а також не допускати застосування сиропу дітям у дозах, що перевищують рекомендовані.
Не рекомендується одночасне застосування протикашльових препаратів, таких як кодеїн або декстрометорфан. Пацієнтам з гастритом або виразкою шлунка не слід застосовувати Бронхипрет у формі сиропу без консультації з лікарем.
Тривалий або рецидивуючий кашель у дітей віком від 2 до 4 років вимагає медичного діагностування перед лікуванням.
Примітка для хворих на цукровий діабет. Разова доза сиропу (5,4 мл) для дорослих містить у середньому 0,18 хлібної одиниці (ХО).
Застосування у період вагітності або годування грудьми. У зв’язку з недостатністю даних щодо безпеки застосування препарат не слід застосовувати у період вагітності або годування грудьми.
Діти. Не слід застосовувати у дітей віком до 2 років.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Відомостей про безпосередній вплив препарату у рекомендованих дозах на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами немає, але пацієнтам слід враховувати, що Бронхипрет сироп містить етанол.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
взаємодія з іншими лікарськими засобами не виявлена. Цей препарат може бути використаний в складі комплексної терапії також у комбінації з антибактеріальними лікарськими засобами.
Передозування
передозування може спровокувати шлункові розлади, нудоту, блювання, діарею та збудження. У випадку передозування слід звернутися до лікаря. Лікування симптоматичне.
Умови зберігання
для захисту від впливу світла зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
Після першого відкриття флакона з сиропом препарат можна застосовувати протягом 6 міс.