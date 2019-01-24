якщо симптоми зберігаються більше 1 тиж або посилюються під час застосування, якщо виникає утруднення дихання, лихоманка, виділення гнійного або кров’янистого мокротиння, хворому слід звернутися до лікаря.

Через вміст етанолу 7% (об./об.) слід з обережністю застосовувати лікарський засіб пацієнтам з груп ризику, а саме із захворюваннями печінки або епілепсією, а також не допускати застосування сиропу дітям у дозах, що перевищують рекомендовані.

Не рекомендується одночасне застосування протикашльових препаратів, таких як кодеїн або декстрометорфан. Пацієнтам з гастритом або виразкою шлунка не слід застосовувати Бронхипрет у формі сиропу без консультації з лікарем.

Тривалий або рецидивуючий кашель у дітей віком від 2 до 4 років вимагає медичного діагностування перед лікуванням.

Примітка для хворих на цукровий діабет. Разова доза сиропу (5,4 мл) для дорослих містить у середньому 0,18 хлібної одиниці (ХО).

Застосування у період вагітності або годування грудьми. У зв’язку з недостатністю даних щодо безпеки застосування препарат не слід застосовувати у період вагітності або годування грудьми.

Діти. Не слід застосовувати у дітей віком до 2 років.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Відомостей про безпосередній вплив препарату у рекомендованих дозах на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами немає, але пацієнтам слід враховувати, що Бронхипрет сироп містить етанол.