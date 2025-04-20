Бронхипрет® сироп (Bronchipret® syrup)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
430,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
219,85
Економія при броні: -72,26 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
385,00
Економія при броні: -92,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
205,00
Економія при броні: -18,00 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
369,00
Економія при броні: -36,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
192,57
Економія при броні: -43,22 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
385,14
Економія при броні: -130,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
382,43
Економія при броні: -90,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
163,77
Економія при броні: -14,92 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
376,98
Економія при броні: -122,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
184,62
Економія при броні: -27,72 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
383,93
Економія при броні: -129,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
389,20
Економія при броні: -83,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
210,56
Економія при броні: -61,71 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
381,48
Економія при броні: -126,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
215,65
Економія при броні: -74,95 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
340,53
Економія при броні: -79,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
430,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
215,40
Економія при броні: -74,70 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
390,27
Економія при броні: -129,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
186,19
Економія при броні: -48,57 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
387,19
Економія при броні: -126,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
444,90
Економія при броні: -139,50 грн