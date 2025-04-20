Бронхипрет® сироп (Bronchipret® syrup)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 201 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
195,86
Економія при броні: -8,86 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
375,28
Економія при броні: -41,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
203,08
Економія при броні: -6,30 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
377,71
Економія при броні: -102,29 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
383,90
Економія при броні: -78,34 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
444,50
Економія при броні: -141,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
205,00
Економія при броні: -22,00 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
369,00
Економія при броні: -118,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
205,00
Економія при броні: -18,00 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
369,00
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
187,70
Економія при броні: -25,00 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
389,20
Економія при броні: -85,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
215,32
Економія при броні: -6,68 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
392,91
Економія при броні: -12,18 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
337,70
Економія при броні: -34,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
207,75
Економія при броні: -11,54 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
349,40
Економія при броні: -45,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
192,02
Економія при броні: -6,71 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
341,95
Економія при броні: -66,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
209,52
Економія при броні: -26,72 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
343,31
Економія при броні: -41,43 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
430,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
189,34
Економія при броні: -6,54 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
379,10
Економія при броні: -77,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
215,14
Економія при броні: -29,28 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
389,79
Економія при броні: -57,32 грн