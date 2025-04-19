Бронхипрет® сироп (Bronchipret® syrup)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 274 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
210,58
Економія при броні: -12,00 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
369,52
Економія при броні: -15,03 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
214,33
Економія при броні: -15,75 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
388,33
Економія при броні: -34,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
214,23
Економія при броні: -22,19 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
388,14
Економія при броні: -38,41 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
214,30
Економія при броні: -51,90 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
443,50
Економія при броні: -137,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
207,30
Економія при броні: -44,90 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
387,80
Економія при броні: -82,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
224,17
Економія при броні: -48,08 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
390,89
Економія при броні: -79,38 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
185,87
Економія при броні: -24,78 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
336,90
Економія при броні: -32,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
389,20
Економія при броні: -83,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
202,91
Економія при броні: -10,27 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
385,51
Економія при броні: -37,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
220,93
Економія при броні: -44,84 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
386,90
Економія при броні: -75,39 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
192,48
Економія при броні: -25,49 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
384,96
Економія при броні: -73,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
185,29
Економія при броні: -28,74 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
347,42
Економія при броні: -43,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
215,89
Економія при броні: -59,34 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
391,14
Економія при броні: -86,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
208,23
Економія при броні: -67,53 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
377,27
Економія при броні: -100,82 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ