Бронхипрет® сироп (Bronchipret® syrup)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
196,85
Економія при броні: -9,28 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
356,58
Економія при броні: -16,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
375,30
Економія при броні: -66,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
246,14
Економія при броні: -9,60 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
343,40
Економія при броні: -37,62 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
389,20
Економія при броні: -80,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
222,54
Економія при броні: -49,41 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
389,90
Економія при броні: -84,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
183,87
Економія при броні: -10,74 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
344,75
Економія при броні: -39,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
387,80
Економія при броні: -79,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
387,40
Економія при броні: -78,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
187,50
Економія при броні: -23,50 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
387,40
Економія при броні: -78,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
404,81
Економія при броні: -133,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
193,16
Економія при броні: -18,91 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
350,23
Економія при броні: -45,01 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
400,03
Економія при броні: -139,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
387,80
Економія при броні: -79,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
212,07
Економія при броні: -50,25 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
384,23
Економія при броні: -112,59 грн