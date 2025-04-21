Бронхипрет® сироп (Bronchipret® syrup)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
221,93
Економія при броні: -75,03 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
385,14
Економія при броні: -126,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
228,00
Економія при броні: -57,50 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
387,80
Економія при броні: -71,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
191,14
Економія при броні: -27,67 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
398,03
Економія при броні: -134,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
430,30
Економія при броні: -114,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
430,50
Економія при броні: -114,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
430,30
Економія при броні: -114,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
190,36
Економія при броні: -27,16 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
344,31
Економія при броні: -40,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
188,35
Економія при броні: -44,42 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
378,77
Економія при броні: -119,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
444,50
Економія при броні: -128,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
186,80
Економія при броні: -16,30 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
389,20
Економія при броні: -72,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
173,05
Економія при броні: -7,96 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
383,64
Економія при броні: -91,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
183,53
Економія при броні: -18,37 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
332,65
Економія при броні: -40,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
430,30
Економія при броні: -114,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
210,96
Економія при броні: -68,29 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
344,62
Економія при броні: -67,66 грн