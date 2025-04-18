Бронхипрет® сироп (Bronchipret® syrup)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 293 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
251,95
Економія при броні: -15,71 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
458,00
Економія при броні: -28,56 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
187,87
Економія при броні: -6,18 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
339,99
Економія при броні: -11,18 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
209,52
Економія при броні: -30,19 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
330,87
Економія при броні: -39,64 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
194,75
Економія при броні: -15,42 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
339,48
Економія при броні: -48,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
387,80
Економія при броні: -81,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
238,10 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
430,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
195,50
Економія при броні: -6,45 грн
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
341,25
Економія при броні: -17,68 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Бронхипрет® сироп флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
Бронхипрет® сироп флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ