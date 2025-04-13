Апарати та обладнання для застосування в стоматології

Іригатор Проорал (Irrigator Prooral)

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ІРИГАТОР "PROORAL"
ІРИГАТОР "PROORAL"
5013 портативний №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
від 2453,00 грн
в 47 аптеках
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ІРИГАТОР "PROORAL"
ІРИГАТОР "PROORAL"
5102 стаціонарний №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
від 3515,50 грн
в 42 аптеках
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Ціни в Київ
від 2453,00 грн
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Характеристики
Виробник
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Форма випуску
5013
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби