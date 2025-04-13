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Апарати та обладнання для застосування в стоматології
Іригатор Проорал (Irrigator Prooral)
2 препарати
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ІРИГАТОР "PROORAL"
5013 портативний №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
від
2453,00
грн
в 47 аптеках
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ІРИГАТОР "PROORAL"
5102 стаціонарний №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
від
3515,50
грн
в 42 аптеках
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Форма випуску
5013
5102
Ціни в
Київ
від
2453,00
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Форма випуску
5013
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Апарати та обладнання для застосування в стоматології
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