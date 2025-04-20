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Іригатор Проорал (Irrigator Prooral)
Іригатор Проорал (Irrigator Prooral)
Запоріжжя
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
67.6 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
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ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
68.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3649,50
грн
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ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
4729,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
68.8 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3649,50
грн
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ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
4729,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
68.8 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
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ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
196.8 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
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ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
197.4 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3649,50
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
199.8 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні:
-88,47 грн
2860,53
грн
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ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Економія при броні:
-114,66 грн
3707,34
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
227.4 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3719,07
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
249.6 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3723,16
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
249.9 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2869,89
грн
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ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3744,14
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
250.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3729,12
грн
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Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
250.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2674,90
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
250.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3719,72
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
251.5 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3727,74
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
251.8 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2877,61
грн
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ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3730,27
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
251.8 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3725,45
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
251.8 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3712,04
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
252.4 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2864,97
грн
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ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3744,44
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
254.0 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2871,34
грн
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ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3735,35
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
289.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні:
-88,47 грн
2860,53
грн
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