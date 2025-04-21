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Іригатор Проорал (Irrigator Prooral)
Іригатор Проорал (Irrigator Prooral)
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3719,07
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
136.8 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
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ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
138.0 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3649,50
грн
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ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
4729,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
138.3 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3649,50
грн
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ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
4729,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
138.5 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2798,00
грн
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ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3626,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
145.3 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2871,34
грн
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ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3735,35
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
196.9 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні:
-88,47 грн
2860,53
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
204.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3649,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
205.4 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
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ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
206.3 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні:
-88,47 грн
2860,53
грн
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ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Економія при броні:
-114,66 грн
3707,34
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
243.5 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3552,90
грн
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Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
243.6 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3564,00
грн
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Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
243.8 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3562,90
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
245.4 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3564,00
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
246.3 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3564,00
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
254.9 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3564,00
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
255.5 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3562,80
грн
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Шампань
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
256.4 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3995,30
грн
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Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Аркадійське Плато, 5-Б
257.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3564,00
грн
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Віола
Відчинено
Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
258.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3995,30
грн
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