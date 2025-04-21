Іригатор Проорал (Irrigator Prooral)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 87
115.5 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
130.8 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
181.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
183.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні: -88,47 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
185.3 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
185.4 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
185.4 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні: -88,47 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чайки, вул. Лобановського, 35
185.9 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
186.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
186.3 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні: -88,47 грн
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Економія при броні: -114,66 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, вул. Печерського Феодосія, 39
186.3 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новосілки, вул. Приміська, 26
186.9 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 36
187.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
187.4 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
187.8 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
187.9 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
187.9 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні: -88,47 грн
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Економія при броні: -114,66 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 3
188.0 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні: -88,47 грн
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Економія при броні: -114,66 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
188.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd