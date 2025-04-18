Іригатор Проорал (Irrigator Prooral)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
7.7 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні: -88,47 грн
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Економія при броні: -114,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
190.5 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
191.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
191.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
191.4 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
307.3 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні: -88,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Яготин, вул. Незалежності, 140
321.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
332.9 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd