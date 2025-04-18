Іригатор Проорал (Irrigator Prooral)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні: -88,47 грн
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Економія при броні: -114,66 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні: -88,47 грн
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Економія при броні: -114,66 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні: -88,47 грн
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Економія при броні: -114,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd