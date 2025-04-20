Іригатор Проорал (Irrigator Prooral)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні: -88,47 грн
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Економія при броні: -114,66 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Героїв Майдану, 10
63.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні: -88,47 грн
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
113.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.7 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
114.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
115.6 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
181.0 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
325.0 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 87
337.0 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
434.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
445.0 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
447.6 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні: -88,47 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Соборна, 160-В
449.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні: -88,47 грн
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Економія при броні: -114,66 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чайки, вул. Лобановського, 35
452.0 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
456.4 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
456.7 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 36
457.7 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
458.4 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
458.7 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 3
458.7 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні: -88,47 грн
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Економія при броні: -114,66 грн