Київ
Стоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріали

Апарати та обладнання для застосування в стоматології

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Апарати та обладнання для застосування в стоматології
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ІРИГАТОР "PROORAL"
ІРИГАТОР "PROORAL"
5013 портативний №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
від 2211,75 грн
в 46 аптеках
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ІРИГАТОР "PROORAL"
ІРИГАТОР "PROORAL"
5102 стаціонарний №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
від 2866,50 грн
в 40 аптеках
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Іригатор Edel White Flosserpik WJ900
Іригатор Edel White Flosserpik WJ900
Wj900 №1
SCANDERRA GmbH
від 2559,90 грн
в 7 аптеках
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Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega"
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega"
Vt-1000 w білий №1
Vega Technologies Inc.
від 1734,63 грн
в 6 аптеках інших міст
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Іригатор "Oromed"
Іригатор "Oromed"
Oro-dent pro №1
OROMED
від 2774,27 грн
в 6 аптеках
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega"
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega"
Vt-2000 w білий №1
Vega Technologies Inc.
від 2419,48 грн
в 5 аптеках
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega"
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega"
Vt-2000 b чорний №1
Vega Technologies Inc.
від 2428,64 грн
в 5 аптеках
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ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3
ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3
Сірий №1
Літтл Доктор
від 2099,76 грн
в 4 аптеках
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Іригатор портативний Longevita
Іригатор портативний Longevita
Fc2550 + 2 насадки №1
Fly Cat Electrical Co., Ltd.
від 1684,90 грн
в 3 аптеках інших міст
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Іригатор портативний Longevita PREMIUM
Іригатор портативний Longevita PREMIUM
Fc2662 №1
Fly Cat Electrical Co., Ltd.
від 3194,10 грн
в 3 аптеках
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Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega"
Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega"
Vt-1000 b чорний №1
Vega Technologies Inc.
від 1650,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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ІРИГАТОР "JETPIK 200" ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНОЮ
ІРИГАТОР "JETPIK 200" ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНОЮ
Travel №1
EXTRAMORE ELECTRONICS
Немає в наявності
Іригатор ротової порожнини B.Well
Іригатор ротової порожнини B.Well
Wi-911 №1
B.Well
Немає в наявності
Іригатор ротової порожнини B.Well
Іригатор ротової порожнини B.Well
Wi-922 №1
B.Well
Немає в наявності
ІРИГАТОР "JETPIK 50" ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНОЮ
ІРИГАТОР "JETPIK 50" ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНОЮ
Travel №1
EXTRAMORE ELECTRONICS
Немає в наявності
ІРИГАТОР "JETPIK 50" ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНОЮ
ІРИГАТОР "JETPIK 50" ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНОЮ
Star №1
EXTRAMORE ELECTRONICS
Немає в наявності
ІРИГАТОР "JETPIK 50" ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНОЮ
ІРИГАТОР "JETPIK 50" ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНОЮ
Solo №1
EXTRAMORE ELECTRONICS
Немає в наявності
ІРІГАТОР "JETPIK 250" ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНОЮ
ІРІГАТОР "JETPIK 250" ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНОЮ
Solo №1
EXTRAMORE ELECTRONICS
Немає в наявності
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