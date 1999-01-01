Київ
Стоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріали
Апарати та обладнання для застосування в стоматології
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Стоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріали
Апарати та обладнання для застосування в стоматології
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ІРИГАТОР "PROORAL"
5013 портативний №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
від
2211,75
грн
в 46 аптеках
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ІРИГАТОР "PROORAL"
5102 стаціонарний №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
від
2866,50
грн
в 40 аптеках
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Іригатор Edel White Flosserpik WJ900
Wj900 №1
SCANDERRA GmbH
від
2559,90
грн
в 7 аптеках
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Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega"
Vt-1000 w білий №1
Vega Technologies Inc.
від
1734,63
грн
в 6 аптеках інших міст
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Іригатор "Oromed"
Oro-dent pro №1
OROMED
від
2774,27
грн
в 6 аптеках
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega"
Vt-2000 w білий №1
Vega Technologies Inc.
від
2419,48
грн
в 5 аптеках
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega"
Vt-2000 b чорний №1
Vega Technologies Inc.
від
2428,64
грн
в 5 аптеках
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ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА AQUAJET LD-A3
Сірий №1
Літтл Доктор
від
2099,76
грн
в 4 аптеках
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Іригатор портативний Longevita
Fc2550 + 2 насадки №1
Fly Cat Electrical Co., Ltd.
від
1684,90
грн
в 3 аптеках інших міст
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Іригатор портативний Longevita PREMIUM
Fc2662 №1
Fly Cat Electrical Co., Ltd.
від
3194,10
грн
в 3 аптеках
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Іригатор ротової порожнини портативний тм "Vega"
Vt-1000 b чорний №1
Vega Technologies Inc.
від
1650,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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ІРИГАТОР "JETPIK 200" ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНОЮ
Travel №1
EXTRAMORE ELECTRONICS
Немає в наявності
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Іригатор ротової порожнини B.Well
Wi-911 №1
B.Well
Немає в наявності
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Іригатор ротової порожнини B.Well
Wi-922 №1
B.Well
Немає в наявності
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ІРИГАТОР "JETPIK 50" ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНОЮ
Travel №1
EXTRAMORE ELECTRONICS
Немає в наявності
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ІРИГАТОР "JETPIK 50" ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНОЮ
Star №1
EXTRAMORE ELECTRONICS
Немає в наявності
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ІРИГАТОР "JETPIK 50" ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНОЮ
Solo №1
EXTRAMORE ELECTRONICS
Немає в наявності
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ІРІГАТОР "JETPIK 250" ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНОЮ
Solo №1
EXTRAMORE ELECTRONICS
Немає в наявності
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VT-2000 B
VT-2000 W
WI-911
WI-922
WJ900
travel
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Виробник
B.Well
EXTRAMORE ELECTRONICS
Fly Cat Electrical Co., Ltd.
Little Doctor
OROMED
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
SCANDERRA GmbH
Vega Technologies Inc.
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