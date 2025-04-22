Київ
Іригатор Проорал (Irrigator Prooral)

Іригатор Проорал (Irrigator Prooral)

Чернігів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні: -88,47 грн
2860,53 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Набережна, 2
115.5 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Луценко Анатолія, 27
118.4 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3649,50 грн
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
4729,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
121.6 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2674,90 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.6 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
122.6 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2737,20 грн
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3516,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3725,37 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
123.1 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30 грн
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30 грн
Аптека вашої сім'ї
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
123.6 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2737,20 грн
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3547,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
123.9 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30 грн
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
123.9 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3649,50 грн
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
4729,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
124.0 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
124.9 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3199,50 грн
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
4689,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
126.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні: -88,47 грн
2860,53 грн
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Економія при броні: -114,66 грн
3707,34 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
127.7 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Економія при броні: -88,47 грн
2860,53 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
128.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
4729,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3708,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3821,25 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
128.3 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2433,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
ІРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3821,16 грн
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