Іn vitro ліраглутид продемонстрував дуже низький потенціал впливу на фармакокінетику інших активних субстанцій, обмін яких пов’язаний із цитохромом Р450, а також зв’язування з білками плазми крові. Ліраглутид спричинює незначну затримку випорожнення шлунка, що може вплинути на всмоктування пероральних препаратів, що застосовуються одночасно. Дослідження щодо взаємодії не показали будь-якого клінічно значущого уповільнення всмоктування, тому корекція дози не потрібна. Дослідження взаємодії проводили при застосуванні ліраглутиду в дозі 1,8 мг. Вплив на швидкість випорожнення шлунка був еквівалентним до ліраглутиду в дозі 1,8 мг та 3,0 мг (парацетамол AUC 0-300 хв ). Зареєстрований щонайменше один епізод виникнення гострої діареї у деяких пацієнтів, які отримували лікарський засіб Саксенда®. Діарея може порушувати всмоктування пероральних лікарських засобів, що одночасно приймаються.

Варфарин та інші похідні кумарину. Досліджень лікарської взаємодії не проводили. Не можна виключити клінічно значущу взаємодію з активною субстанцією, що має низьку розчинність або вузький терапевтичний індекс, такою як варфарин. На початку лікування ліраглутидом у пацієнтів, які одержують варфарин або інші похідні кумарину, рекомендується частіше проводити контроль міжнародного нормалізованого співвідношення (МНС).

Парацетамол. Ліраглутид не змінював загальну експозицію парацетамолу після введення одноразової дози 1000 мг. Максимальна концентрація парацетамолу (C max ) знижувалася на 31%, а час досягнення максимальної концентрації (t max ) збільшувався до 15 хв. При одночасному застосуванні парацетамолу корекція дози не потрібна.

Аторвастатин. Ліраглутид не змінював загальну експозицію аторвастатину до клінічно значущого рівня після одноразового його введення в дозі 40 мг. У зв’язку з цим при одночасному застосуванні з ліраглутидом корекція дози аторвастатину не потрібна. При одночасному введенні з ліраглутидом C max аторвастатину знижувалася на 38%, а t max збільшувався з 1 год до 3 год.

Гризеофульвін. Ліраглутид не змінював загальної експозиції гризеофульвіну після одноразового його введення в дозі 500 мг. C max гризеофульвіну зростала на 37%, тоді як t max не змінювався. Коригування дози при застосуванні гризеофульвіну та інших низькорозчинних сполук з високою проникністю не потрібне.

Дигоксин. Після одноразового введення 1 мг дигоксину у поєднанні з ліраглутидом відмічено зменшення значення AUC для дигоксину на 16%; C max знижувалася на 31%. Середній t max дигоксину збільшувався з 1 год до 1,5 год. Виходячи з даних результатів, корекція дози дигоксину не потрібна.

Лізиноприл. Після одноразового введення 20 мг лізиноприлу відмічено зменшення AUC для лізиноприлу на 15%, C max знижувалася на 27%. Середній t max лізиноприлу збільшувався з 6 до 8 год. Виходячи з даних результатів, корекція дози лізиноприлу не потрібна.

Пероральні контрацептиви. При одночасному застосуванні разової дози пероральних контрацептивів ліраглутид знижував C max етинілестрадіолу або левоноргестрелу на 12% і 13% відповідно, а t max збільшувався на 1,5 год. Це не мало клінічно значущого впливу на загальну експозицію етинілестрадіолу або левоноргестрелу, що дає підставу вважати, що одночасний прийом їх з ліраглутидом не вплине на контрацептивний ефект етинілестрадіолу та левоноргестрелу.

Несумісність. Додавання до лікарського засобу Саксенда® будь-якої субстанції може призвести до деградації ліраглутиду. Оскільки дослідження сумісності не проводилися, цей лікарський засіб не можна застосовувати з іншими лікарськими засобами.