Київ
Аналоги глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1)
A10B J02

Ліраглутид

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B JАналоги глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1)
A10B J02Ліраглутид
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Саксенда®
Саксенда®
Розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
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Віктоза®
Віктоза®
Розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №2
Ново Нордіск
від 3477,91 грн
в 503 аптеках
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