Київ
Аналоги глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1)
A10B J02
Ліраглутид
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B J
Аналоги глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1)
A10B J02
Ліраглутид
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Саксенда®
Розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
від
5129,67
грн
в 657 аптеках
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Віктоза®
Розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №2
Ново Нордіск
від
3477,91
грн
в 503 аптеках
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