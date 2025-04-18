Харків (адресу не вказано)
Доступно в 199 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5687,97
Економія при броні: -209,79 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5831,65
Економія при броні: -232,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5720,30
Економія при броні: -150,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5616,30
Економія при броні: -46,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5746,30
Економія при броні: -176,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
6480,90
Економія при броні: -280,27 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск