від 390,70 грн
Віктоза® Розчин для ін'єкцій, 6 мг/мл, картридж, вкладений в шприц-ручку, 3 мл, № 2 Ново Нордіск
від 2875,95 грн
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G № 100 Ново Нордіск
від 534,00 грн
Ксалтофай® Розчин для ін'єкцій, 100 од/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вкладений в шприц-ручку, 3 мл, № 3 Ново Нордіск
від 4588,67 грн
Ксалтофай® Розчин для ін'єкцій, 100 од/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вкладений в шприц-ручку, 3 мл, № 5 Ново Нордіск
від 7284,98 грн
Левемір® Флекспен® Розчин для ін'єкцій, 100 од/мл, шприц-ручка многодозова, 3 мл, № 5 Ново Нордіск
від 1847,14 грн
від 454,63 грн
від 374,59 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
від 390,70 грн
Віктоза® Розчин для ін'єкцій, 6 мг/мл, картридж, вкладений в шприц-ручку, 3 мл, № 2 Ново Нордіск
від 2875,95 грн
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G № 100 Ново Нордіск
від 534,00 грн
Ксалтофай® Розчин для ін'єкцій, 100 од/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вкладений в шприц-ручку, 3 мл, № 3 Ново Нордіск
від 4588,67 грн
Ксалтофай® Розчин для ін'єкцій, 100 од/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вкладений в шприц-ручку, 3 мл, № 5 Ново Нордіск
від 7284,98 грн
Левемір® Флекспен® Розчин для ін'єкцій, 100 од/мл, шприц-ручка многодозова, 3 мл, № 5 Ново Нордіск
від 1847,14 грн
від 454,63 грн
від 374,59 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції