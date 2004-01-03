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Виробник: Novo Nordisk

01014, м. Київ, вул. Болсуновська 13-15,
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Знайдено: 18 препаратів
Актрапід® HM розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Ново Нордіск
Актрапід® HM Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Ново Нордіск
В 347 аптеках
від 390,70 грн
Ціни в аптеках
Актрапід® НМ Флекспен® розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, багатодоз. однораз. шприц-ручці, багаодоз. однораз. шприц-ручці, № 5; Ново Нордіск
Актрапід® НМ Флекспен® Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, багатодоз. однораз. шприц-ручці, багаодоз. однораз. шприц-ручці, № 5 Ново Нордіск
В 538 аптеках
від 640,65 грн
Ціни в аптеках
Віктоза® розчин для ін'єкцій, 6 мг/мл, картридж, вкладений в шприц-ручку, 3 мл, № 2; Ново Нордіск
Віктоза® Розчин для ін'єкцій, 6 мг/мл, картридж, вкладений в шприц-ручку, 3 мл, № 2 Ново Нордіск
В 446 аптеках
від 2875,95 грн
Ціни в аптеках
Глюкаген® 1 мг Гіпокіт ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 1 мо, флакон, з розчинником у шприці по 1 мл, з розч. у шприці по 1 мл, № 1; Ново Нордіск
Глюкаген® 1 мг Гіпокіт Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 1 мо, флакон, з розчинником у шприці по 1 мл, з розч. у шприці по 1 мл, № 1 Ново Нордіск
В 9 аптеках
від 499,54 грн
Ціни в аптеках
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G № 100; Ново Нордіск
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G № 100 Ново Нордіск
В 135 аптеках
від 534,00 грн
Ціни в аптеках
Ксалтофай® розчин для ін'єкцій, 100 од/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вкладений в шприц-ручку, 3 мл, № 3; Ново Нордіск
Ксалтофай® Розчин для ін'єкцій, 100 од/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вкладений в шприц-ручку, 3 мл, № 3 Ново Нордіск
В 8 аптеках інших міст
від 4588,67 грн
Ціни в інших містах
Ксалтофай® розчин для ін'єкцій, 100 од/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вкладений в шприц-ручку, 3 мл, № 5; Ново Нордіск
Ксалтофай® Розчин для ін'єкцій, 100 од/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вкладений в шприц-ручку, 3 мл, № 5 Ново Нордіск
В 352 аптеках
від 7284,98 грн
Ціни в аптеках
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій, 100 од/мл, шприц-ручка многодозова, 3 мл, № 5; Ново Нордіск
Левемір® Флекспен® Розчин для ін'єкцій, 100 од/мл, шприц-ручка многодозова, 3 мл, № 5 Ново Нордіск
В 158 аптеках
від 1847,14 грн
Ціни в аптеках
Мікстард® 30 НМ суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Ново Нордіск
Мікстард® 30 НМ Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Ново Нордіск
В 82 аптеках
від 454,63 грн
Ціни в аптеках
Мікстард® 30 НМ Флекспен® суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, багатодоз. однораз. шприц-ручці, багаодоз. однораз. шприц-ручці, № 5; Ново Нордіск
Мікстард® 30 НМ Флекспен® Суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, багатодоз. однораз. шприц-ручці, багаодоз. однораз. шприц-ручці, № 5 Ново Нордіск
В 113 аптеках
від 716,01 грн
Ціни в аптеках
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, вкладений в шприц-ручку, вкладений в шприц-ручку, № 1; Ново Нордіск
Новомікс® 30 Флекспен® Суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, вкладений в шприц-ручку, вкладений в шприц-ручку, № 1 Ново Нордіск
В 1 аптеці інших міст
від 325,45 грн
Ціни в інших містах
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, вкладений в шприц-ручку, вкладений в шприц-ручку, № 5; Ново Нордіск
Новомікс® 30 Флекспен® Суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, вкладений в шприц-ручку, вкладений в шприц-ручку, № 5 Ново Нордіск
В 178 аптеках
від 1411,84 грн
Ціни в аптеках
Новонорм® таблетки, 1 мг, блістер, № 30; Ново Нордіск
Новонорм® Таблетки, 1 мг, блістер, № 30 Ново Нордіск
В 128 аптеках
від 181,38 грн
Ціни в аптеках
Новонорм® таблетки, 2 мг, блістер, № 30; Ново Нордіск
Новонорм® Таблетки, 2 мг, блістер, № 30 Ново Нордіск
В 237 аптеках
від 236,91 грн
Ціни в аптеках
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, вкладений в шприц-ручку, вкладений в шприц-ручку, № 5; Ново Нордіск
Новорапід® Флекспен® Розчин для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, вкладений в шприц-ручку, вкладений в шприц-ручку, № 5 Ново Нордіск
В 571 аптеці
від 980,00 грн
Ціни в аптеках
Новосевен® порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій, 2 мг, флакон, з розчинником у шприце 2 мл, з розч. шприц 2 мл, № 1; Ново Нордіск
Новосевен® Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій, 2 мг, флакон, з розчинником у шприце 2 мл, з розч. шприц 2 мл, № 1 Ново Нордіск
В 1 аптеці
від 56936,54 грн
Ціни в аптеках
Протафан® НМ суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Ново Нордіск
Протафан® НМ Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Ново Нордіск
В 289 аптеках
від 374,59 грн
Ціни в аптеках
Протафан® НМ Флекспен® суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, багатодоз. однораз. шприц-ручці, багаодоз. однораз. шприц-ручці, № 5; Ново Нордіск
Протафан® НМ Флекспен® Суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, багатодоз. однораз. шприц-ручці, багаодоз. однораз. шприц-ручці, № 5 Ново Нордіск
В 395 аптеках
від 634,04 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
01014, м. Київ, вул. Болсуновська 13-15,
+38 (044) 389-44-00
+38 (044) 389-44-01
Знайдено: 18 препаратів
Актрапід® HM розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Ново Нордіск
Актрапід® HM Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Ново Нордіск
В 347 аптеках
від 390,70 грн
Ціни в аптеках
Актрапід® НМ Флекспен® розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, багатодоз. однораз. шприц-ручці, багаодоз. однораз. шприц-ручці, № 5; Ново Нордіск
Актрапід® НМ Флекспен® Розчин для ін'єкцій, 100 мо/мл, картридж, 3 мл, багатодоз. однораз. шприц-ручці, багаодоз. однораз. шприц-ручці, № 5 Ново Нордіск
В 538 аптеках
від 640,65 грн
Ціни в аптеках
Віктоза® розчин для ін'єкцій, 6 мг/мл, картридж, вкладений в шприц-ручку, 3 мл, № 2; Ново Нордіск
Віктоза® Розчин для ін'єкцій, 6 мг/мл, картридж, вкладений в шприц-ручку, 3 мл, № 2 Ново Нордіск
В 446 аптеках
від 2875,95 грн
Ціни в аптеках
Глюкаген® 1 мг Гіпокіт ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 1 мо, флакон, з розчинником у шприці по 1 мл, з розч. у шприці по 1 мл, № 1; Ново Нордіск
Глюкаген® 1 мг Гіпокіт Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 1 мо, флакон, з розчинником у шприці по 1 мл, з розч. у шприці по 1 мл, № 1 Ново Нордіск
В 9 аптеках
від 499,54 грн
Ціни в аптеках
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G № 100; Ново Нордіск
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G № 100 Ново Нордіск
В 135 аптеках
від 534,00 грн
Ціни в аптеках
Ксалтофай® розчин для ін'єкцій, 100 од/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вкладений в шприц-ручку, 3 мл, № 3; Ново Нордіск
Ксалтофай® Розчин для ін'єкцій, 100 од/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вкладений в шприц-ручку, 3 мл, № 3 Ново Нордіск
В 8 аптеках інших міст
від 4588,67 грн
Ціни в інших містах
Ксалтофай® розчин для ін'єкцій, 100 од/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вкладений в шприц-ручку, 3 мл, № 5; Ново Нордіск
Ксалтофай® Розчин для ін'єкцій, 100 од/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вкладений в шприц-ручку, 3 мл, № 5 Ново Нордіск
В 352 аптеках
від 7284,98 грн
Ціни в аптеках
Левемір® Флекспен® розчин для ін'єкцій, 100 од/мл, шприц-ручка многодозова, 3 мл, № 5; Ново Нордіск
Левемір® Флекспен® Розчин для ін'єкцій, 100 од/мл, шприц-ручка многодозова, 3 мл, № 5 Ново Нордіск
В 158 аптеках
від 1847,14 грн
Ціни в аптеках
Мікстард® 30 НМ суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Ново Нордіск
Мікстард® 30 НМ Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Ново Нордіск
В 82 аптеках
від 454,63 грн
Ціни в аптеках
Мікстард® 30 НМ Флекспен® суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, багатодоз. однораз. шприц-ручці, багаодоз. однораз. шприц-ручці, № 5; Ново Нордіск
Мікстард® 30 НМ Флекспен® Суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, багатодоз. однораз. шприц-ручці, багаодоз. однораз. шприц-ручці, № 5 Ново Нордіск
В 113 аптеках
від 716,01 грн
Ціни в аптеках
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, вкладений в шприц-ручку, вкладений в шприц-ручку, № 1; Ново Нордіск
Новомікс® 30 Флекспен® Суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, вкладений в шприц-ручку, вкладений в шприц-ручку, № 1 Ново Нордіск
В 1 аптеці інших міст
від 325,45 грн
Ціни в інших містах
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, вкладений в шприц-ручку, вкладений в шприц-ручку, № 5; Ново Нордіск
Новомікс® 30 Флекспен® Суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, вкладений в шприц-ручку, вкладений в шприц-ручку, № 5 Ново Нордіск
В 178 аптеках
від 1411,84 грн
Ціни в аптеках
Новонорм® таблетки, 1 мг, блістер, № 30; Ново Нордіск
Новонорм® Таблетки, 1 мг, блістер, № 30 Ново Нордіск
В 128 аптеках
від 181,38 грн
Ціни в аптеках
Новонорм® таблетки, 2 мг, блістер, № 30; Ново Нордіск
Новонорм® Таблетки, 2 мг, блістер, № 30 Ново Нордіск
В 237 аптеках
від 236,91 грн
Ціни в аптеках
Новорапід® Флекспен® розчин для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, вкладений в шприц-ручку, вкладений в шприц-ручку, № 5; Ново Нордіск
Новорапід® Флекспен® Розчин для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, вкладений в шприц-ручку, вкладений в шприц-ручку, № 5 Ново Нордіск
В 571 аптеці
від 980,00 грн
Ціни в аптеках
Новосевен® порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій, 2 мг, флакон, з розчинником у шприце 2 мл, з розч. шприц 2 мл, № 1; Ново Нордіск
Новосевен® Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій, 2 мг, флакон, з розчинником у шприце 2 мл, з розч. шприц 2 мл, № 1 Ново Нордіск
В 1 аптеці
від 56936,54 грн
Ціни в аптеках
Протафан® НМ суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Ново Нордіск
Протафан® НМ Суспензія для ін'єкцій, 100 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Ново Нордіск
В 289 аптеках
від 374,59 грн
Ціни в аптеках
Протафан® НМ Флекспен® суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, багатодоз. однораз. шприц-ручці, багаодоз. однораз. шприц-ручці, № 5; Ново Нордіск
Протафан® НМ Флекспен® Суспензія для ін'єкцій, 100 од/мл, картридж, 3 мл, багатодоз. однораз. шприц-ручці, багаодоз. однораз. шприц-ручці, № 5 Ново Нордіск
В 395 аптеках
від 634,04 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції