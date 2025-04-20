Львів (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
0.3 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
6552,40
Економія при броні: -297,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
6161,52
Економія при броні: -393,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5616,30
Економія при броні: -144,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5616,30
Економія при броні: -144,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
3746,14
Економія при броні: -96,65 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
6391,22
Економія при броні: -326,39 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5616,40
Економія при броні: -144,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5616,30
Економія при броні: -144,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
3746,14
Економія при броні: -96,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5616,40
Економія при броні: -144,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5616,30
Економія при броні: -144,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
6402,15
Економія при броні: -338,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
3746,07
Економія при броні: -96,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
1930,76
Економія при броні: -92,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5746,30
Економія при броні: -274,80 грн