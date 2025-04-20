Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
6438,88
Економія при броні: -399,79 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
6137,21
Економія при броні: -367,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5616,30
Економія при броні: -102,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5547,00
Економія при броні: -209,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5547,00
Економія при броні: -157,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
6554,39
Економія при броні: -780,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
6453,19
Економія при броні: -396,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
6392,64
Економія при броні: -214,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
2135,83
Економія при броні: -74,77 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5547,00
Економія при броні: -157,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
6048,03
Економія при броні: -315,87 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
5547,00
Економія при броні: -157,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Саксенда® розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск